Коронавірус залишає Європу: медики фіксують зменшення випадків зараження [ Редактировать ]
Дедалі менше випадків зараження на коронавірус фіксують у Європі. У Німеччині за останню добу таких було тільки два. 120 - Франції, а у Великій Британії найнижча добова смертність за весь період епідемії.
Загалом у світі виявили майже чотири мільйони 800 тисяч інфікованих. Щодня їхня кількість збільшується приблизно на 80 тисяч.
Серед лідерів, як і раніше, США та Росія, хоча в обох країнах щоденний приріст дещо знизився. Одужали від COVIDу - близько двох мільйонів людей у світі.
по теме
Пандемія коронавірусу: у Європі зменшується кількість хворих
За минулу добу у світі коронавірус виявили ще у дев'яносто шести тисяч людей. Усього інфікованих понад чотири мільйони чотириста тисяч. Загиблих трохи більше трьохсот тисяч, видужали майже мільйон шістсот тисяч
Європі загрожує друга хвиля коронавірусу
Друга хвиля пандемії прокотиться Європою вже восени та взимку. Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.
Коронавірус в Україні: як екіпажі "швидких" працюють в умовах епідемії
Українська реальність така, що лікарі, які рятують хворих на коронавірус, вимушені працювати чи не цілодобово. Від перевтоми і напруги вони ледь не падають з ніг.
Більшість померлих від COVID-19 мали супутні захворювання - МОЗ
Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. 992 пацієнти одужали, 239 - померли. Переважно це були чоловіки
В тюрмах України зафіксували шість випадків коронавірусу
Шість випадків коронавірусу зафіксували в українських тюрмах. Серед інфікованих - четверо працівників та двоє ув'язнених. У Чернівецький слідчий ізолятор засудженого доправили вже з діагнозом