Дедалі менше випадків зараження на коронавірус фіксують у Європі

Дедалі менше випадків зараження на коронавірус фіксують у Європі. У Німеччині за останню добу таких було тільки два. 120 - Франції, а у Великій Британії найнижча добова смертність за весь період епідемії.

Загалом у світі виявили майже чотири мільйони 800 тисяч інфікованих. Щодня їхня кількість збільшується приблизно на 80 тисяч.

Серед лідерів, як і раніше, США та Росія, хоча в обох країнах щоденний приріст дещо знизився. Одужали від COVIDу - близько двох мільйонів людей у світі.