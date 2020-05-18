І відсьогодні Кабмін починає регулювати ціни на продукти. Йдеться про соціальні харчі та ліки. Це стосується, зокрема, молока, курячих яєць, гречки, хліба, масла та води.

А ще антисептиків, парацетамолу та засобів індивідуального захисту. Державне регулювання діятиме До закінчення карантину. Якщо продавці захочуть підняти роздрібну ціну на 5 відсотків, то мають це задекларувати.

Однак ця урядова ініціатива має радше декларативний характер.