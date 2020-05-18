Польща виходить із карантину: уряд розроблює план відновлення економіки [ Редактировать ]
Польща з 15 червня хоче відкрити кордони. Ця новина цікава з двох причин. По-перше, ця країна наша найближча сусідка. А по-друге, саме Польща - є нашим "карантинним орієнтиром".
За словами українського прем'єра Україна у поширенні та боротьбі з коронавірусом прямує за польським сценарієм. То що там зараз відбувається? Подивіться.
Польща повертається до нормального життя. В уряді вже говорять про відновлення економіки. Але наголошують наскільки швидким воно буде, залежить від свідомості поляків.
Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:
Повернення до звичного життя, а точніше до нової економічної реальності, залежить від того, наскільки дисципліновано ми дотримуватимемось правил дезінфекції, всього того, було донині. Тижні карантину навчили нас жити з вірусом, а ті кілька тижнів попереду повинні приготувати нас до відновлення економіки.
Нині в Польщі діє третій із чотирьох етапів послаблення карантину. Два попередніх пройшли успішно. Вже відкриті торговельні центри, готелі та хостели. Знову запрацювали музеї, галереї, бібліотеки та книжкові крамниці. З певними обмеженнями відновили роботу салони краси.
Ігор Антонюк, житель Варшави:
Запрацювали бари, ресторани, кафе, де можна бути всередині, проте - на відстані не менше, ніж два метри. І відкрились перукарні, але лише за записом.
У порівнянні з багатьма європейськими країнами в Польщі статистика хворих на COVID-19 обнадійлива. Як і українці, поляки за цим показником не входять і до 30 країн світу. Серед причин відносно непоганої ситуації місцеві експерти називають не лише своєчасне запровадження карантину, а й відповідальність поляків.
Ігор Антонюк, житель Варшави:
Польща виявилася дуже дисциплінованою. Коли ввели карантин, мало людей виходили на вулиці. Вулиці були геть пусті. Я навіть знімав Варшаву, старе місто. Такої пустої Варшави я ще ніколи не бачив.
За словами віцепрем'єр міністра Ядвіги Емілевич, якщо все відбуватиметься за планом, і кількість інфікованих різко не зростатиме, з 15 червня Польща відкриє кордони. Перехід до четвертого етапу пом'якшення карантину планують за два тижні.
Український прем'єр Денис Шмигаль раніше назвав польський план послаблень набагато кращим, ніж у багатьох країнах Європи, тож пропонує, щоб Україна рухалася за схожим сценарієм.
по теме
Коронавірус в Україні боротимуть відпочинком на морі
І хоча, як бачимо, люди вже фактично самовільно виходять із карантину, в уряді попереджають - легковажність може спричинити новий сплеск.
Черкаси зустріли пом'якшення карантину відкриттям ринків та ресторанів
Маски зняли, дистанцію скоротили. Пом'якшення обмежень остаточно розслабило українців
Транспортний колапс у Києві: люди пересідають на велосипеди та переплачують за таксі
В усіх містах України - автомобільні затори, черги на автобуси і тролейбуси, та масова піша хода. Карантин послабили, людям треба на роботу, але... як доїхати?
Італійцям дозволили відвідувати бари та перукарні
Чергове послаблення локдауну запровадили в Італії - запрацювали бари, ресторани та перукарні. А ще музеї, спортзали та більшість крамниць
Парки Запоріжжя заполонили містяни без масок
Містяни скаржаться - особливо нехтують правилами перевезення в громадському транспорті. Довідки з місця роботи, за якими перевізники мають право брати в салон пасажирів, мало хто перевіряє
Музеї Лондона готують карантинну виставку
Полювання за карантинним непотребом організували музеї Лондона. Збирають домашні капці, халати, саморобні маски. Все, що нагадує про коронавірус. Готують виставку, присвячену карантину. Цінним артефактом для неї може стати навіть список покупок і медичний халат