Пандемія коронавірусу: у Європі зменшується кількість хворих

За минулу добу у світі коронавірус виявили ще у дев'яносто шести тисяч людей. Усього інфікованих понад чотири мільйони чотириста тисяч. Загиблих трохи більше трьохсот тисяч, видужали майже мільйон шістсот тисяч