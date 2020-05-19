На тлі послаблення карантину в Італії, Венеція повертається до звичного життя. В місті запрацювали крамниці та заклади харчування. Люди заполонили площу святого Марка.

Також повернулися до роботи і гондольєри, яких вважають символом Венеції. У місті знову працює таксі на воді. Втім, поки що люди мають дотримуватися безпечної дистанції та носити захисні маски.