Обвал дома в Одессе: в МВД сделали заявление [ Редактировать ]
В результате обрушения части жилого дома в Одессе никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.
Как уточнил глава Нацполиции Одесской области Олег Бех, жителей разрушенного дома временно переселят в место, определенное мэрией.
На месте происшествия провели осмотр, опросили свидетелей и очевидцев. Изучаются записи камер видеонаблюдения.
Смотрите также фото и видео с места происшествия.
по теме
В Одессе остановили разбор рухнувшего дома из-за серьезной опасности
В понедельник, 18 мая, спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного дома в Одессе
Обвал жилого дома в Одессе: названа причина
Начальник полиции Одесской области Олег Бех назвал причину обрушения дома в Одессе
В Одессе рухнул дом: под завалами ищут людей (фото)
В понедельник, 18 мая, в Одессе, возле снесенной бани на Торговой улице, рухнула часть старинного жилого дома
В центре Одессы подожгли автомобиль
В среду, 29 апреля, в Одессе на улице Троицкой неизвестные подожгли припаркованный автомобиль Toyota
Підтримка медиків та боротьба з корупцією на пароплавстві: депутати "Опозиційної платформи - За життя" оприлюднили головні завдання Одеської облради
Депутати Одеської облради підозрюють: можновладці навмисно доводять до банкрутства "Українське Дунайське Пароплавство" - аби потім за безцінь передати його у приватні руки