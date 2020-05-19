В результате обрушения части жилого дома в Одессе никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

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Как уточнил глава Нацполиции Одесской области Олег Бех, жителей разрушенного дома временно переселят в место, определенное мэрией.

На месте происшествия провели осмотр, опросили свидетелей и очевидцев. Изучаются записи камер видеонаблюдения.

Смотрите также фото и видео с места происшествия.