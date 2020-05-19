Ослабление карантина с 22 мая: названы три главных критерия [ Редактировать ]
С 22 мая в тех регионах, которые соответствуют трем критериям, будут ослаблять карантин. Об условиях для смягчения карантина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
С 22 мая будет внедрен адаптивный карантин. Мы вводим этапы ослабления и каждый этап будет соответствовать 10 дням и начинаться с 22 мая. Мы внедряем три критерия заболеваемости и распространенности COVID-19 - заболеваемость за 7 дней на 100 тысяч населения, заполненность коек в больницах, которые лечат пациентов с коронавирусом, должна не превышать 50%, количество тестирований, которое проводится в каждом регионе. Если тот или другой регион соответствует критериям, он может перейти к следующему этапу ослабления карантина - соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.
В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.
Напомним, с 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантинна может заработать ряд заведений.
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