С 22 мая в тех регионах, которые соответствуют трем критериям, будут ослаблять карантин. Об условиях для смягчения карантина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

С 22 мая будет внедрен адаптивный карантин. Мы вводим этапы ослабления и каждый этап будет соответствовать 10 дням и начинаться с 22 мая. Мы внедряем три критерия заболеваемости и распространенности COVID-19 - заболеваемость за 7 дней на 100 тысяч населения, заполненность коек в больницах, которые лечат пациентов с коронавирусом, должна не превышать 50%, количество тестирований, которое проводится в каждом регионе. Если тот или другой регион соответствует критериям, он может перейти к следующему этапу ослабления карантина - соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Министр уточнил, что с 22 мая будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, проведение спортивных мероприятий при соблюдении противоэпидемических ограничений.

В зависимости от эпидситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.

Напомним, с 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантинна может заработать ряд заведений.