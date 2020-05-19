Мировые цены на нефть растут четвертую сессию подряд после сообщений об успешном испытании вакцины от коронавируса. Росту цен способствует и сокращение добычи нефти на фоне роста спроса во всем мире, сообщает Reuters.

Нефть европейской марки Brent подорожала на $0,25 (+ 0,7%), до $35,06 за баррель. Днем ранее цена достигла максимума с 9 апреля. Нефть американской марки WTI подорожала на $0,43 (+1,4%) до $32,25 за баррель. Во время предыдущей торговой сессии цена выросла до $ 33,44, достигнув самого высокого уровня с 16 марта.

Июньский контракт WTI истекает во вторник, 19 мая, но на рынке нет никаких признаков повторения исторического падения ниже нуля, зафиксированного месяц назад. Июльский контракт WTI соответствовал июньскому контракту, подорожав на 22 цента за баррель.

Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.

Нефтяной рынок "крепнет" на фоне ослабления ограничений на передвижение во всем мире, восстановления деловой активности и роста потребления бензинов. Спрос и предложение постепенно начинают выравниваться благодаря резкому сокращению экспорта нефти (9,5 млн баррелей в сутки) странами ОПЕК+. Кроме того, в начале июня США сократят добычу сланцевой нефти на 197 тыс. баррелей в сутки до 7,8 млн баррелей. Это будет самый низкий показатель с августа 2018 года.

Аналитики считают, что главным фактором роста цен на энергоносители являются новости из США, где компания Moderna заявила об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса.

Как сообщали ранее "Подробности", в США по программе Белого дома разрабатывают 14 вакцин от COVID-19.