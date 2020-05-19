В Ірландії волонтери допомагають людям, доправляючи речі першої необхідності. Утім, доставка відбувається не поштою й не до дверей, а за допомогою дрону. Як працює ідея - далі в сюжеті.

Ось так в ірландському містечку Монігалл людям з найбільшим ризиком зараження доправляють їжу, ліки й інші необхідні речі. Небайдужі волонтери вирішили у свій спосіб допомагати іншим під час карантину. Втім, щоб зайвий раз ні з ким контактувати, доставку здійснюють дроном. Такої допомоги здебільшого чекають літні люди.

Фідельма Глессон, місцева жителька:

Для мене це - просто диво. Мені 70 років, мені потрібні ліки, харчі. Неймовірно, що все це можна отримати завдяки безпілотникам. Я й не уявляла, що колись побачу щось таке. Це - чудова технологія.

Щодня безпілотник може здійснювати приблизно сотню доставок завважки до чотирьох кілограмів. У період епідемії волонтери співпрацюють з місцевими ресторанами, магазинами й аптеками, які безоплатно віддають свою продукцію. Ініціатори такої ідеї тішаться, що вигадали, як допомогти іншим у скрутні часи.

Боббі Хейлі, волонтер:

У часи епідемії ми оперативно постачаємо людям критично важливі товари. І робимо це з неабияким задоволенням, а люди щасливі отримати необхідні речі й дуже дякують за це.

Тепер ідея доправляти товар дронами може перерости в бізнес. Волонтери кажуть, що вже запропонували забезпечити безпілотниками ще 600 ірландських містечок, таких як Монігалл. Водночас у своєму задумі вони вбачають цілу революцію хочуть, щоб по всій країні дрони замінили звичайні способи доставки їжі.