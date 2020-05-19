Коммунальное предприятие "Киевводоканал" инициирует очередное повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия.

В 2021 году тариф на водоснабжение и водоотвод вырастет до 27,35 грн с НДС. Сейчас киевляне платят 22,992 грн. Данное решение уже одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2021 тарифов: установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,61 грн (в т. ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотвода", - говорится в сообщении.

Таким образом тариф на водоснабжение будет повышен на 9,7%, на водоотвод - на 32%. Общее подорожание услуги составит 19%.

Напомним, что недавно и. о. министра энергетики Ольга Буславец пообещала, что тариф на электроэнергию для населения не будут повышать до конца года.