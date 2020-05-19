Фермери позбуваються врожаю: тонни моркви гниють у полі під Києвом [ Редактировать ]
Тонни моркви гниють у полі під Києвом. Ще придатні овочі мешканці збирають на корм тваринам. Кажуть: місцевий фермер викинув весь врожай - через складну економічну ситуацію. Чи так це насправді?
Ці чоловіки приїхали із сусіднього селища. Мають невелике господарство, але прогодувати його нині непросто. Тож, почувши про викинутий урожай, часу не гаяли.
Кролики будуть задоволені. Кури теж їдять непогано.
Выбросил просто и все. А что с ней делать, если она пропала? Ну, разве что, могли бы в "12 месяцев" отвезти, по зоопаркам. Сколько пропадает!
Олексій охороняє тутешні поля багато років. Каже, людей тут бачить часто. Збирати врожай ніхто не забороняє. Беруть хто скільки може.
Олексій Шевчук, охоронець:
Наприклад, якщо ви будете тримати худобу, і можна взяти і погодувати цією морквою худобу, - то яка різниця. Не куплять же корма на базарі, які доволі не дешево зараз коштують.
Фермер спростовує інформацію, що викидав городину. Запевняє: на своїй орендованій землі просто залишив моркву, щоб потім переробити на добрива.
Костянтин Завгороднюк, фермер:
Ми - фермерське господарство, яке вирощує овочі в цьому регіоні вже десь близько восьми років. Працюємо з мережами супермаркетів. Працюємо вже давно. Так, він трішки підкосився через коронавірус. Але оскільки ми представлені на ринку давно, то якось ми витягнули це питання.
Овочі, які зараз на майданчику для органічних добрив, згодом перетворять на гумус. Його зазвичай купують інші фермери. Підтверджує цю інформацію і начальник відділу контролю за благоустроєм.
Сергій Чемерис, начальник відділу контролю за благоустроєм Гостомельської селищної ради:
Була інформація, що утворене стихійне сміттєзвалище, ми перевірили цю інформацію, інформація не підтвердилась. Це не стихійне сміттєзвалище, це - організований процес.
За словами фермера, моркву можна взяти не лише на майданчику для добрив, а і в нього вдома. Задарма, просто звернувшись до землевласника.
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