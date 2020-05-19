Усе - в піч! В столиці показали, як спалюють використані маски та рукавички. Утилізують їх за температури в майже тисячу градусів, і тим самим знищують і потенційну біологічну небезпеку, і екологічну. Але є проблема: таких печей на всю столицю аж... одна. Тож мільйони масок і рукавичок в Україні, в найкращому разі, потрапляють на полігони, а в найгіршому - в каналізації та місця зелених насаджень.

Температура у цій великій печі більше 1000 градусів за Цельсієм.

Це більш ніж достатньо для повного знищення.

А те, що тут знищують - знаходиться ось у цих паперових урнах, обгорнутих ще й целофаном. Всередині - використані медичні маски та рукавички. Сьогодні їх спалюють показово. Ми перебуваємо на Київському підприємстві з утилізації відходів.

Біля печі працюють двоє працівників - обидва у захисних костюмах.

Костянтин, працівник підприємства з утилізації відходів:

Печь прогревается около 2 часов до необходимой температуры. То есть, за два часа нас предупреждают, мы соответственно одеваем на себя всю необходимую защиту, дополнительно дезинфицируем то, что нам привозят, обрабатываем это все - и потом уже приступаем к процессу сжигания.

Сьогодні спалили більше тонни - 10 контейнерів по 10 кілограмів кожен. А звезли весь цей непотріб зі спеціальних точок збору. Загалом, їх у столиці лише 15. Всі вони розташовані у супермаркетах.

І цього вже не вистачає.

Костянтин Яловий, голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА:

Чому виникла ця ідея? Маска, як і рукавичка - має такий же великий термін розпаду, більше 100 років. І з тією ситуацією, яка трапилась сьогодні в державі, та й не тільки в Україні, у світі кількість масок та рукавичок збільшилась в мільйонній кількості.

Розкладаються 100 років. А ще - несуть потенційну біологічну небезпеку, бо на будь-якій з масок чи рукавичок теоретично може бути коронавірус. І викидають такі засоби захисту в колосальній кількості!

Олександра, жителька Києва:

Мабуть, спалювання таки буде найкращий метод. Щоб не лежали і тим більше не валялися так по тротуару - буває і таке, і маски валяються.

Раніше, до коронавірусу маски та рукавички були суто медичним "аксесуаром". Лікарні все це збирали і віддавали спеціальним компаніям на утилізацію. Та нині - маски та рукавички стали аксесуаром широкого вжитку. І більшість народу просто не знає, як його правильно позбутися.

Просто викидаю у сміття і все.

В мусорное ведро выбрасываю и больше я не знаю судьбу.

А подальша доля використаних масок, на жаль, не піч - а полігон. І це в найкращому випадку. В найгіршому - нелегальне звалище на якійсь лісовій галявині, або - каналізація.

Місто Черкаси - тутешні комунальники скаржаться: з початком карантину викликів побільшало в рази! І тепер люди викидають ще й медичний непотріб.

Сергій Овчаренко, директор КП "Черкасиводоканал":

Там ми знаходимо і рукавички, і маски, і шприци, і що там тільки не буває - це є проблемою.

Що ж робити людям? Бо системи утилізації в Україні фактично немає. А ці кілька встановлених контейнерів для масок - хоч і хороша ініціатива, та глобально проблему не вирішує. Тож насамперед, не слід плутати сміттєвий бак і каналізацію. А перед тим, як викинути засоби захисту - варто зробити кілька простих маніпуляцій.

Маски та рукавички можна знезаражувати і самостійно. Для цього достатньо влаштувати їм своєрідний карантин. Засоби захисту треба зняти і не викидати одразу, а покласти в пакет і залишити в ньому протягом 5 днів. За цей час вірус теоретично вимирає. Після цього пакет треба добре зав'язати - і вже можна викидати у смітник.