Ученые предсказали приход волны высотой 300 метров, которая обрушится на Аляску недалеко от Анкориджа, возможно, даже в этом году. Об этом пишет cikavosti.com.

Дело в том, что в этом регионе очень много ледников и узких заливов, которые идут на многие километры вглубь материка. Сейчас ученые забили тревогу и предположили, что в районе залива Принс-Уильям, расположенной к востоку от полуострова Кенай, может образоваться огромное цунами, высота которого составит 300 метров.

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По словам директора местного подразделения Геологической и геофизической службы Стива Мастерман, его коллеги получили свидетельство, что быстрое таяние ледника Барри, который находится примерно в 50 километрах от города Уиттиер и в 121 километре от Анкориджа, может угрожать настоящей катастрофой.

Если прогнозы ученых верны, то угроза возникновения цунами в ближайшие 20 лет оценивается почти в 100%. Есть даже вероятность того, что произойдет это уже в текущем году.

Впрочем, это не первое цунами такой высоты, которое происходит в регионе. Именно здесь в 1958 году было зафиксировано самое высокое цунами в истории наблюдений. Произошло оно в заливе Литуйя. Тогда высота волны составила 524 метра.

Новое цунами состоится по той же причине. В частности, из-за того, что в результате таяния ледника в воду упадут миллионы тонн камней и льда. Воде просто некуда будет деваться, и по узкому фьорду она бросится в противоположную от влияния сторону.

Ранее сообщалось, что таяние гималайских ледников запустило экологическую катастрофу.