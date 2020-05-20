Карантин запустив маховик безробіття у Британії [ Редактировать ]
Понад два мільйони людей залишилися без роботи у Великій Британії. Як повідомляє BBC, таке різке зростання пов'язане із запровадженням в країні карантину. При цьому кількість вакансій скоротилася на чверть.
Натомість секретар з питань праці та пенсійного забезпечення Тереза Кофі зазначила: держава має бути готовою до ще більшого зростання рівня безробіття.
по теме
В Італії офіційно оголосили легалізацію мігрантів
Працівники чи їх роботодавці повинні подати заявку з 1 червня до 15 липня 2020 року
"Якщо не чують, то побачать": в Україні протестували представники креативної індустрії
Представники креативної індустрії України влаштували світлове шоу на знак протесту проти карантину
Велика коронавірусна депресія: пандемія COVID-19 похитнула американську економіку
Наслідки епідемії коронавірусу у Сполучених Штатах вже порівнюють з тим, що відбувалося в Америці під час Великої депресії
Робочі руки на експорт: які країни відкривають кордони для українських заробітчан
Чи готові закордонні працедавці платити більше за порятунок своєї економіки?
У Таїланді вишикувалися багатотисячні черги за державною допомогою
У країні розпочали видавати гроші працівникам, що постраждали від коронавірусного карантину