Понад два мільйони людей залишилися без роботи у Великій Британії. Як повідомляє BBC, таке різке зростання пов'язане із запровадженням в країні карантину. При цьому кількість вакансій скоротилася на чверть.

Натомість секретар з питань праці та пенсійного забезпечення Тереза Кофі зазначила: держава має бути готовою до ще більшого зростання рівня безробіття.