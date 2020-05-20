У Швейцарії користувачам громадського транспорту безплатно роздають захисні маски. До такої ініціативи вдалася місцева влада Цюриха. На зупинках пов'язки видають людям, які заходять до трамваїв або тролейбусів.

У Швейцарії носити маски - не обов'язкова вимога. Таке правило має рекомендаційний характер. Через це в Цюриху провели кампанію, щоб нагадати людям про важливість засобів захисту в період пандемії.

Бернардетт Буррі, місцева жителька: