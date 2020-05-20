У Росії коронавірусом захворілі більше 300 тисяч людей [ Редактировать ]
Майже дев'ять тисяч росіян підхопили COVID-19 за останню добу. Загалом на коронавірус у Федерації захворіли понад 300 тисяч людей. Більше лише у Сполучених Штатах. Близько трьох тисяч померли.
Серед них 241 медик, це кожен 15 інфікований. Такі показники перевищують дані усіх країн, які найбільше постраждали під час пандемії.
У відсотковому співвідношенні жертвами COVID-19 у Росії стали сім процентів лікарів. Тоді як у Великій Британії, Іспанії та Італії цей показник лише пів відсотка.
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