У відсотковому співвідношенні жертвами COVID-19 у Росії стали сім процентів лікарів

Майже дев'ять тисяч росіян підхопили COVID-19 за останню добу. Загалом на коронавірус у Федерації захворіли понад 300 тисяч людей. Більше лише у Сполучених Штатах. Близько трьох тисяч померли.

Серед них 241 медик, це кожен 15 інфікований. Такі показники перевищують дані усіх країн, які найбільше постраждали під час пандемії.

У відсотковому співвідношенні жертвами COVID-19 у Росії стали сім процентів лікарів. Тоді як у Великій Британії, Іспанії та Італії цей показник лише пів відсотка.