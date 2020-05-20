Нових випадків коронавірусу в Україні знову побільшало. Напередодні інфікувалися 354 людини - це майже на сотню більше, ніж попередньої доби. Серед інфікованих 28 дітей і 61 медик. Загальна кількість заражень перевищила 19 тисяч повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: