В Україні збільшується кількість випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Нових випадків коронавірусу в Україні знову побільшало. Напередодні інфікувалися 354 людини - це майже на сотню більше, ніж попередньої доби. Серед інфікованих 28 дітей і 61 медик. Загальна кількість заражень перевищила 19 тисяч повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Було госпіталізовано 112, осіб, зафіксовано 16 летальних випадків, при цьому одужало 323 особи за добу здійснено 8 568 досліджень методом ПЛР найбільше зафіксовано в Києві, Чернівецькій області 53, а також Волинській області 41.
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