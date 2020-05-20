Відвідувачів бару "купають" в антисептику [ Редактировать ]
В одному з барів Токіо дезінфікують відвідувачів. Людям потрібно пройти через спеціальну рамку зі знезаражувальним спреєм. У ній клієнта з усіх боків обдуває антисептичним засобом. Також перевіряють температуру тіла.
Після цього людина може сісти за свій столик, на якому теж встановлена скляна перегородка. До таких заходів власник закладу вдався через побоювання клієнтів підхопити коронавірус під час відвідин бару.
Тетсучі Хірата, власник закладу:
Хотіли запровадити якийсь новий метод знезараження, щоб запобігти новим випадкам інфікування. Це своєрідний експеримент, утім, коли ми закінчимо розробку, хочемо поділитися нею з іншими японськими ресторанами.
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