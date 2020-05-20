У Києві дитячий гуртожиток із зараженими коронавірусом порушує правила карантину [ Редактировать ]
А в Україні нові спалахи COVID. На Тернопільщині на карантин закрили ціле місто - Кременець. На Волині та на Закарпатті коронавірус у психіатричних лікарнях. Плюс півсотні хворих за добу і в столиці. При чому в Києві - одразу кілька осередків COVID. Це два гуртожитки і дитячий центр. Що там зараз відбувається? Бачили наші кореспонденти.
Чергові випадки захворювання виявили у мешканців Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Заклад працює як дитячий гуртожиток у будівлі дитсадка на лівому березі Дніпра. І за всіма правилами карантину - мав бути зачинений з учорашнього дня. Але нашій знімальній групі вдалося зафіксувати всі порушення.
Після цього адміністрація закладу намагалася виштовхати нас без будь-яких пояснень.
Я прошу вас, вийдіть звідси, люди.
Розкажіть будь-ласка, тут зараз хтось живе? - Да вы не имеете права, друзья. Ну нельзя так поступать. - ми маємо право бо ви маєте бути зачинені.
Після розмови з адміністрацією на території центру почали активно прибирати. Один зі співробітників виявився відкритішим до спілкування.
Це сталося вчора. І вчора нам тут міряли температуру. А сьогодні я лише прибираю. - Скільки людей захворіло? - Я не чув, вибачте.
А у вас діє масковий режим? - Так, вибачте, я через хвилювання забув вдягти. Діє безумовно, діє.
Звісно, задля власної безпеки та дотримання карантинних норм - наша знімальна група в житлові приміщення центру не заходила. Як і в наступний столичний гуртожиток на вулиці Кіквідзе. Де так само виявили заражених COVID-19.
Так, у нас номер 39, а там 17 номер. Це було неділі 2 назад. 8 людей заражені. І там поліція оточила. Привозили їсти.
Виявилось, що тут закон не порушують. Усі мешканці повністю ізольовані.
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