В Україні запрацюють дитсадки та готелі [ Редактировать ]
З 22 травня транспорт таки поїде. В Кабміні сьогодні офіційно затвердили карантинні перспективи. Отже, адаптивні обмеження будуть до 22 Червня. Але з постійними послабленнями кожні 10 днів.
Повторюсь, з цієї суботи - дозволять пасажирські перевезення. Запрацюють готелі. Дозволять спортивні змагання, але Без глядачів. З понеділка 25 травня відкриють метро і дитячі садки.
З першого червня поїдуть поїзди та електрички. А от внутрішнє авіасполучення поновлять не раніше середини червня. Однак карантинні пом'якшення можуть відрізнятися в кожному регіоні.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
За умов що епідеміологічна ситуація буде дозволяти міжобласні переміщення тому що звичайно ті області де є спалах коронавірусу там ми будемо приймати рішення про локальні обмеження там буде змінюватись або заборонятись. Щоб не експортувати і не перевозити вірус по всій країні. Це і є власне модель адаптивного карантину.
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