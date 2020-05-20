З 22 травня транспорт таки поїде. В Кабміні сьогодні офіційно затвердили карантинні перспективи. Отже, адаптивні обмеження будуть до 22 Червня. Але з постійними послабленнями кожні 10 днів.

Повторюсь, з цієї суботи - дозволять пасажирські перевезення. Запрацюють готелі. Дозволять спортивні змагання, але Без глядачів. З понеділка 25 травня відкриють метро і дитячі садки.

З першого червня поїдуть поїзди та електрички. А от внутрішнє авіасполучення поновлять не раніше середини червня. Однак карантинні пом'якшення можуть відрізнятися в кожному регіоні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: