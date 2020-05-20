Касетний скандал Порошенка та рік роботи Зеленського: що обговорювали депутати [ Редактировать ]
Пресконференція президента і касетний скандал Порошенко-Байден. Сьогодні депутатів найбільше хвилювали ці два питання. Тож ухвалення законопроєктів - відійшло на другий план.
Зате у Верховній Раді - запекло сварилися через оприлюднені "плівки Деркача". Сперечалися: чи є на них державна зрада? До речі, кримінальне провадження в офісі Генпрокурора почали саме за такою статтею.
А в парламенті запропонували створити тимчасову слідчу комісію. Ну, і кожна фракція по-своєму оцінила рік президентства Зеленського. Кулуарні подробиці - зібрала Катерина Лисенко.
Якщо в попередні пленарні дні в Раді про маски підзабули, то сьогодні згадали знов.
Є штраф за те, що людина не надягає маски.
І привід є: серед депутатів - знову коронавірус. Хворий - із "Батьківщини".
Олена Кондратюк, віцеспікер Верховної Ради України:
Один з наших колег Олег Мендич захворів, у нього підтверджений коронавірус, і як відповідальна фракція сьогодні відсутня в залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію.
Допоки всіх не протестують - ніхто з "Батьківщини" до зали не повернеться. А під куполом сьогодні міжполітичні розбірки. І суперечки не через законопроєкти, а через плівки Порошенка.
Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":
Ми просто шоковані тією інформацією, яка оприлюднена, ми разом з колегами створюємо тимчасову слідчу комісію по розслідуванню тих фактів, які були оприлюднені. Розмови з Джо Байденом, з Джоном Кері, інформація, яку оприлюднив Джуліані - це абсолютно кричущі факти злочинної діяльності.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Раби, підніжки, грязь Кремля, тільки така асоціація з людиною, яка представляє український вибір, так так - слуги народу наповнені ФСБ-шними консервами в українського вибору.
І так увесь день. Що не питання - то суперечка між соратниками Зеленського та Порошенка.
Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":
Тут один депутат з частини залу, як кажуть, с гальорки, казав, що тут агенти ФСБ, так я вам хочу сказати… Я думаю, що Петра Олексійовича записували не один день, і там є розмови і з Путіним, тому обережно з цим.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Ми і досі не знаємо, чим займаються українські спецслужби, коли фсбшні консерви тут анонсують чергові записи. Хто пише найвищі кабінети, хто потім це зливає, на яких телеканалах це випливає, і як це впливає на національну безпеку держави
Зрештою, помирити всіх могла б слідча комісія.
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Ми можем зараз зареєструвати слідчу комісію по зраді, якщо ви на це здатні, якщо ви можете це робити, а не тільки говорити.
Від зради п'ятого президента - до зрад шостого. Ще один привід для депутатів поговорити й покритикувати - річниця президенства Зеленського.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Нам обіцяли кінець епохи кумовства, за цей рік - 30 кварталівців - друзів-братів-сусідів отримали найвищі посади в державі, нам обіцяли кінець епохи бідності - країна стрімко котиться в прірву бідності і починається епоха жебрацтва.
Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":
Мене навіть більше турбує не те, що президент влаштовує людей з Кварталу на керівні посади, бо якщо у них є професійна спроможність - чому б ні. Але питання - чи є в них ця професійна спроможність, чи є прозорі конкурси на ці посади.
Подолання бідності, корупції та мир. Головні обіцянки, які сьогодні згадують президентові.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Головний провал, я вважаю те, що в країні не наступив мир, хоча всі лозунги, всі гасла президента Зеленського, коли він йшов до своєї посади - те, що він принесе мир. Перші кроки були дійсно обнадійливі, почався процес примирення, почався процес розведення військ, а далі просто злякався радикально налаштованої частини суспільства.
Монобільшість натомість у звичній захисній позиції.
Юрій Камельчук, народний депутат, "Слуга народу":
На сьогоднішній день ми досягнули те, що досягнули, подолаємо ми бідність найближчім часом - давайте відверто - Україна не найбідніша країна, це факт, є в Африці, є в інших частинах світу набагато бідніші країни, яким МВФ пробачило, там якихось 400 млн доларів всього-навсього.
Що ж до законотворчої роботи, то про турборежим забули.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Парламент повністю переплутав пріоритети. Коли ми бачимо, що на безробіття виділили 7 млрд, а реальну допомогу отримали 26 тисяч людей, то це ніщо, враховуючи що у нас 3 млн людей втратили роботу через епідемію. Була широко анонсована програма кредитів 5-7-9, що підприємства можуть отримати дешеві кредити. Так всього на країну видали кредитів на 276 млн грн, це ніщо для країни.
Натомість серед сьогоднішніх законопроєктів реформування СБУ. І його відправили на доопрацювання. А от документ, який теоретично має допомогти державі повернути виведені активи, ухвалили в першому читанні. І знову роботу парламенту поставили на паузу. Через коронавірус обранці вирішили не засідати до кінця тижня.
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