У китайському Ухані, звідки поширився коронавірус, заборонили вживати м'ясо диких тварин, - про це заявила місцева влада. Крім того, не можна полювати на звірів, розводити їх, продавати, а також рекламувати вживання дичини. Заборона діятиме впродовж п'яти років.

Нагадаємо, вважають, що "нульовий" пацієнт підхопив коронавірус після споживання м'яса дикої тварини, купленої на уханському ринку.