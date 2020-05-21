В Ухані заборонили вживати м'ясо диких тварин [ Редактировать ]
У китайському Ухані, звідки поширився коронавірус, заборонили вживати м'ясо диких тварин, - про це заявила місцева влада. Крім того, не можна полювати на звірів, розводити їх, продавати, а також рекламувати вживання дичини. Заборона діятиме впродовж п'яти років.
Нагадаємо, вважають, що "нульовий" пацієнт підхопив коронавірус після споживання м'яса дикої тварини, купленої на уханському ринку.
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