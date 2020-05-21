Американський суд дозволив розкрити обшивку "Титаніка". Феміда поставила крапку у суперечці між компанією, що має ексклюзивні права на підйом речей із затонулого 108 років тому лайнера, та Національним управлінням океанічних досліджень, яке вважає корабель меморіальним комплексом.

Судді керувалися тим, що проникнення всередину дозволить підняти на поверхню предмети, що мають величезну історичну цінність - серед таких, зокрема, телеграф, що передав сигнал SOS.

Дослідники мусять поспішати, адже рештки корабля руйнуються. Тож експедиція може відбутися вже цього літа.