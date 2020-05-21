Депутат Верховної Ради захворів на COVID-19 [ Редактировать ]
Верховна Рада сьогодні та завтра не засідатиме. В одного з депутатів виявили коронавірус. Тож обранці постановили, що найближчі дні працюватимуть лише в комітетах.
Інфікований народний депутат та вся його фракція пішли на самоізоляцію. Їх усіх мають протестувати на COVID-19.
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