Верховна Рада сьогодні та завтра не засідатиме. В одного з депутатів виявили коронавірус. Тож обранці постановили, що найближчі дні працюватимуть лише в комітетах.

Інфікований народний депутат та вся його фракція пішли на самоізоляцію. Їх усіх мають протестувати на COVID-19.