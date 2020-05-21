Соедененные Штаты Америки ввели санкции против министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли. Санкции касаются нарушений прав человека.

Об этом сообщается у Twitter Помпео.

Он отметил, что глава МВД Ирана злоупотребляет властью на своем посту. Его действия нарушают права человека.

"Сегодня США наложили санкции на министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли и других в рамках санкций, связанных с правами человека. По приказу Фазли было убито много мирных протестующих, в том числе 12-летний мальчик, идущий домой из школы. Злоупотребление должно прекратиться", - говорится в сообщении.

Ранее США обнаружили на орбите иранский военный спутник.