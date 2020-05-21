США ввели санкции против министра внутренних дел Ирана [ Редактировать ]
Соедененные Штаты Америки ввели санкции против министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли. Санкции касаются нарушений прав человека.
Об этом сообщается у Twitter Помпео.
Он отметил, что глава МВД Ирана злоупотребляет властью на своем посту. Его действия нарушают права человека.
"Сегодня США наложили санкции на министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли и других в рамках санкций, связанных с правами человека. По приказу Фазли было убито много мирных протестующих, в том числе 12-летний мальчик, идущий домой из школы. Злоупотребление должно прекратиться", - говорится в сообщении.
по теме
Китай отреагировал на ультиматум Трампа ВОЗ
Китай призвал США отдавать все силы ради достижения скорой победы над пандемией COVID-19
В США прорвали две дамбы, эвакуированы более 10 тыс. человек
В результате инцидента эвакуировали около 10 тыс. человек
Пандемия коронавируса: Пентагон готовится ко второй волне заболевания
Официальные представители Пентагона сделали заявление
У Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая
Пандемия коронавируса: в США работу потеряли 36 млн человек
Доля безработных выросла до 14,7 процента