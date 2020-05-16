В Иране приговорили французско-иранского академика Фарибу Адельхаха к шести годам лишения свободы по обвинению в национальной безопасности.Об этом сообщает Reuters.

Адвокат академика - Саид Дехган заверил, что подаст апелляцию на приговор.

Суд приговорил ее к шести годам. Филиал Революционного суда Тегерана приговорил ее к пяти годам тюремного заключения за сбор и заговор против национальной безопасности Ирана. Она также была приговорена к одному году тюремного заключения за пропаганду против Исламской Республики

Министерство иностранных дел Франции заявило, что осуждение Адельхи было политически мотивированным.

Приговор не основан на каком-либо серьезном элементе или факте и поэтому является политическим решением. Мы призываем иранские власти немедленно освободить г-жу Адельху

Но Иран отклонил призыв Франции освободить заключенную, которая содержится под стражей с июня 2019 года, заявив, что требование является вмешательством во внутренние дела страны.

Напомним, ранее полиция поймала украинского "кибер-грабителя".

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