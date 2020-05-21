Когда в Украине запустят поезда [ Редактировать ]
В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.
По его словам, "Укрзализныця" уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.
"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.
Кроме того, сообщается, что на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица. Также с Вокзальной площади демонтированы МАФы.
Ранее мы писали, что разрешат украинцам с 22 мая в рамках ослабления карантина.
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