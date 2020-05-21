Украинцев предупредили о чрезвычайной опасности [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая, по данным Укргидрометцентра в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайный уровень наблюдается в большинстве восточных районов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.
Ранее мы писали, что в Украине резко ухудшится погода.
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