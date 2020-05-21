В продаже львы и медведи: долговой аукцион Минюста превращается в "птичий рынок" [ Редактировать ]
На сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ), где за долги хозяев продают породистых собак, скоро выставят на аукцион трех львов и пять медведей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
"Таких интересных объектов продажи бывает много. Вероятно, скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них расскажем отдельно", - анонсировал министр.
Из-за общественного резонанса глава Минюста прокомментировал ситуацию с аукционом по продаже животных.
"Мы действительно на выполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют ценность. Если животное является домашним питомцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", - написал Малюська.
И пообещал, что намерен обсудить с народными депутатами, как урегулировать данную ситуацию на законодательном уровне.
"Понимаю, что у многих отложилась в голове необдуманный тезис депутата о продаже собак для оплаты коммунальных услуг", - сказано в сообщении. Таким образом Малюська намекает на нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который попал в скандал, посоветовав пенсионерке продать ее питомца и оплатить долги.
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