Суперциклон "Амфан", который обещает стать самым сильный штормом, когда-либо зарегистрированным в Бенгальском заливе, в среду вечером, 20 мая, обрушится на Индию и Бангладеш. Об этом сообщает Reuters.

Суперциклон "Амфан" по силе эквивалентен интенсивному атлантическому урагану категории 5 или супер-тайфуну в западной части Тихого океана со скоростью ветра до 300 км в час. Он принесет с собой приливные волны и проливные дожди, вызывая наводнения.

Департамент погоды Индии прогнозирует, что прилив воды может достигать 3-4 метров. Чиновники в Бангладеш опасаются, что это будет самый сильный шторм с тех пор, как циклон "Сидр" убил около 3 500 человек в 2007 году.

В регионе ведется эвакуация населения, однако ситуация усугубляется пандемией коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии зарегистрировано более 100 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, 3 163 человек умерли. В соседнем Бангладеш подтверждено 20 995 случаев заболевания и 314 смертей.

До этого в Бенгальском заливе зарегистрировали всего один суперциклон. Он обрушился на регион в октябре 1999 года, нанеся ущерб на 4,44 млрд долларов США. Власти Индии тогда сообщали о 9 887 погибших.

На долю Индии, которая имеет береговую линию протяженностью 7 516 км, приходится более чем десятая часть тропических циклонов в мире.

Напомним, что в Индии с населением 1,3 млрд человек лишь недавно смягчили условия карантина, который стал крупнейшим в мире.