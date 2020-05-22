Шахраї "продавали" фермерам неіснуючі добрива та дизпалово [ Редактировать ]
Правоохоронці затримали групу шахраїв, які ошукали фермерів майже на 18 мільйонів гривень. Ділки орудували по всій території України. Пропонували аграріям добрива та дизпальне за вигідними цінами. А отримавши гроші на фіктивні рахунки, безслідно зникали.
Загалом, зловмисники створили близько двох десятків фіктивних підприємств. Їм інкримінують майже 60 злочинів. Наразі затримали 12 осіб, причетних до оборудки.
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