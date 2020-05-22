Правоохоронці затримали групу шахраїв, які ошукали фермерів майже на 18 мільйонів гривень. Ділки орудували по всій території України. Пропонували аграріям добрива та дизпальне за вигідними цінами. А отримавши гроші на фіктивні рахунки, безслідно зникали.

Загалом, зловмисники створили близько двох десятків фіктивних підприємств. Їм інкримінують майже 60 злочинів. Наразі затримали 12 осіб, причетних до оборудки.