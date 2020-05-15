В пятницу, 15 мая, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили рассказал об отношениях Украины с МВФ и выразил свою позицию в этом вопросе. Об этом политик разъяснил на своей странице в Facebook.

"Некоторые люди не поняли, какова моя позиция по МВФ. Я уже много раз говорил, что сейчас Украина не имеет никакого отношения к хорошему сотрудничеству, так как специально во времена кризиса Украине нужны деньги и больше, чем МВФ сыграл в продвижении некоторых из столь необходимых реформ. На данном этапе я за усиленные связи, которые приносят пользу программе реформ Украины.

Стратегически так же, как Грузия во время моего президентства, мы доберемся до ситуации, когда помощь МВФ больше не требуется, так как мы найдем финансы и свою собственную программу реформ. Сколько времени понадобится, чтобы получить их-несколько лет, но мы будем следить за мячом. Сказав, что любые попытки выбраться из программы МВФ сейчас подойдут только врагам Украины", - отметил Саакашвили.

Ранее мы писали, что Саакашвили набирает "команду реформаторов" Украины.