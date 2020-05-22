Більшість річкової риби в Україні продають з порушенням закону, - про це повідомили у "Держрибагентстві". З послабленням карантину запрацювали ринки, тож несумлінні продавці - теж повернулися за прилавки.

Чим небезпечна незаконна риба для покупців, та як переконатися, що ви не купуєте в браконьєрів?

Сумнівна якість та ризик отруїтися. Такі небезпеки чатують на необережних покупців риби. Тож як розпізнати недобросовісного продавця та впевнитися, що риба дійсно свіжа? Йдемо дізнаватися.

Ми на одному зі столичних ринків. Разом з інспекторами перевіряємо товар на легальність.

Віталій Лява, голова ГО "Захист води і риби":

Принесли документы - на судака документов нет. И судака собрали в ящик и убрали с прилавка.

Щоб побачити заховану від камери рибу, нам довелося самим заходити за прилавок.

Надайте, будь ласка, документ по оцій рибі!

Втім, документів на судака інспекторам так і не показали. Та навіть без паперів зрозуміло: цю рибу - не розводили на продаж.

Оця риба була прострілена мисливцем, бачите? Отвір тут є і тут є.

Нині період нересту, тож підводне полювання заборонене по всій Україні. До того ж, як давно упіймали цю рибу, можемо тільки здогадуватись.

Олександр Ракус, головний держінспектор відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Києва та Київської області:

Я вважаю, що ця риба вже все (нюхає). Бачите, вона була в льоді. Ока позапавші і зябра вже іншого кольору, уже навіть не червоні. А ця риба взагалі без голови, бачите? Риба повинна продаватися з головою.

Менш ніж за годину на офіційному ринку інспектори оформили чотири протоколи. Один з них - на червонокнижного осетра. Якби браконьєра з таким виловом упіймали на воді, йому довелося б заплатити 48 тисяч гривень за один хвіст. А за кожного судака - по 510 гривень. Натомість, штрафи за незаконний продаж - значно нижчі. Які саме - вирішує суд у межах, передбачених законом. Купувати рибу на стихійних ринках - не рекомендують взагалі.

Олександр Ракус, головний держінспектор відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Києва та Київської області:

510-1700 гривень. За червонокнижну рибу - це осетр, белуга та гібриди їхні. Це 1700-3400 гривень. Це може бути інфекція, це може бути ботулізм. Є навіть випадки, коли люди по Україні купляли цю рибу, отруювались аж до летальних випадків.

Торік за офіційними даними на ботулізм занедужали майже півтори сотні людей. Щоб захистити покупців від неякісної риби, у "Держрибагентстві" розробляють новий законопроект.

Олег Баздуганов, в. о. голови державного агентства рибного господарства України:

Законопроект щодо простежуваності водних біоресурсів, в якому буде передбачено, що після вилову суб'єкт господарювання продає партію риби, і ця партія реєструється в електронному кабінеті. І є від точки "А" до точки "Б" простежуваність.

Покупцям радять вимагати в продавців показати документи про походження риби, а також звертати особливу увагу на очі та зябра.

Вот это свежая рыба - жабры красного цвета. И если видно будет на камеру - глаза. И цвет рыбы кардинально отличается.

А ось так, згідно із законом, повинні бути оформлені документи.

Чек, накладная и ветпаспорт.

Це підтверджує, що тут риба - не браконьєрська, і їсти її безпечно.