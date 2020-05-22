По состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Не готовы в дальнейшем снимать ограничения:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Ривненская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Закарпатская области,

А также Киев и Киевская область.

В указанных регионах большое количество инфицированных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 22 мая в Украине зафиксировали 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19.