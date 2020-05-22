Выход из карантина: какие области не снимут запреты [ Редактировать ]
По состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Не готовы в дальнейшем снимать ограничения:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Закарпатская области,
- А также Киев и Киевская область.
В указанных регионах большое количество инфицированных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 22 мая в Украине зафиксировали 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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