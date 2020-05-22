В Киеве открывают зоопарк [ Редактировать ]
В субботу, 23 мая, в Киеве откроется после карантина зоопарк. Об этом сообщил Виталий Кличко на брифинге.
С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встречать гостей Киевской зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции, и теперь большая часть территории зоопарка будет выглядеть совсем по-другому.
Уточняется, что работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норм и мер безопасности. Без маски вход в зоопарк будет запрещен. Посетителям будут измерять температуру.
Ранее мы писали о том, когда в Киеве откроют пляжи.
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