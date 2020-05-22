На английском космодроме проходят тестирования ракеты компании Skyrora, гендиректором которой является украинский уроженец Владимир Левыкин.

Об этом пишет пресс-служба компании Skyrora.

По информации, ракету типа Black Arrow запускали в последний раз 50 лет назад. Новый аппарат тестируют на экспресс-платформе, собранной за 5 дней.

Отмечается, что Skylark L будет первой ракетой, способной подняться на 100-километровую высоту и нести на борту груз до 100 килограмм.

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