В Великобритании испытывают "украинскую" ракету (видео) [ Редактировать ]
На английском космодроме проходят тестирования ракеты компании Skyrora, гендиректором которой является украинский уроженец Владимир Левыкин.
Об этом пишет пресс-служба компании Skyrora.
По информации, ракету типа Black Arrow запускали в последний раз 50 лет назад. Новый аппарат тестируют на экспресс-платформе, собранной за 5 дней.
Отмечается, что Skylark L будет первой ракетой, способной подняться на 100-километровую высоту и нести на борту груз до 100 килограмм.
Читайте еще, компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками глобальной интернет-сети Starlink.
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