МВД возобновило экзамены по вождению для получения прав [ Редактировать ]
С 22 мая сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили практические экзамены для получения водительских прав. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
"Друзья, с сегодняшнего сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоялся теоретический экзамен", - сказано в сообщении.
В МВД уточнили, что результаты сданного теоретического экзамена считается действительными в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период карантина с 19 марта по 21 мая 2020 года.
Напомним, что с 1 января 2020 года за нетрезвое вождение украинцы несут уголовную ответственность.
по теме
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется
Сопротивление изменениям на рынке сертификации ГБО вызвано стремлением вернуть прежние коррупционные схемы
Украина будет выходить из карантина еще несколько месяцев - МВД
Глава МВД Арсен Аваков сделал заявление о выходе из карантина
Затори на дорогах: українці просять зняти обмеження
Коли поновлять міжміське сполучення, коли нормально запрацює громадський транспорт, та коли зрештою чекати нових послаблень?
В Киеве ограничат число пассажиров в общественном транспорте
Окончательное решение будет принято утром 23 мая
Без игрушек и ковров: как в Украине будут работать детсады
Министерство здравоохранения утвердило правила работы детских садов