С 22 мая сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили практические экзамены для получения водительских прав. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Друзья, с сегодняшнего сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоялся теоретический экзамен", - сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что результаты сданного теоретического экзамена считается действительными в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период карантина с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Напомним, что с 1 января 2020 года за нетрезвое вождение украинцы несут уголовную ответственность.