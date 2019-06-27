В польском городе Рыбник женщина во время экзамена насмерть сбила инструктора по вождению. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

35-летний мужчина погиб в автошколе при невыясненных обстоятельствах. По словам полицейских, скорее всего, инструктор работал с другим учеником, когда в него врезалась 68-летняя женщина. Он скончался на месте от полученных травм. Пенсионерка находится в состоянии шока.

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В настоящий момент полицейские изучают видео с камер наблюдения и расследуют произошедшее.

Напомним, что 17 июня, полицейский мотоцикл из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 80-летнюю женщину