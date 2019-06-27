Женщина насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена [ Редактировать ]
В польском городе Рыбник женщина во время экзамена насмерть сбила инструктора по вождению. Об этом сообщает телеканал TVP Info.
35-летний мужчина погиб в автошколе при невыясненных обстоятельствах. По словам полицейских, скорее всего, инструктор работал с другим учеником, когда в него врезалась 68-летняя женщина. Он скончался на месте от полученных травм. Пенсионерка находится в состоянии шока.
В настоящий момент полицейские изучают видео с камер наблюдения и расследуют произошедшее.
Напомним, что 17 июня, полицейский мотоцикл из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 80-летнюю женщину
по теме
Страшное ДТП в Польше: скончался еще один украинец
В местной больнице польского города Гожуве умер 19-летний украинец
В США парень расстрелял посетителей бара
В США один из посетителей бара открыл огонь по людям
В Гималаях нашли трупы альпинистов
Поиски еще одного альпиниста возобновятся в понедельник
На Гавайях разбился самолет: никто не выжил
Возле аэродрома города Диллингхем упал двухмоторный самолет
В Киеве Mercedes выехал на пешеходный мост: реакция Кличко
В Киеве произошел инцидент: на новый пешеходно-велосипедный мост заехал автомобиль Mercedes Benz GL