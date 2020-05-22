Мистецтво проти коронавірусу. В Таїланді місцевий вуличний художник створює фрески, присвячені боротьбі з COVID-19, просто на стінах будинків.

Цього разу 37-річний арт-митець зобразив птахів у формах медиків, які намагаються побороти коронавірус. Так у часи пандемії чоловік вирішив відзначити лікарів, які, за його словами, щодня ризикують власним життям, рятуючи інших. Також художник зазначає - відповідальність за наслідки пандемії несуть не лише лікарі.

Мує Бон, митець: