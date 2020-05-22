Художник прикрасив будинок фресками на честь медиків [ Редактировать ]
Мистецтво проти коронавірусу. В Таїланді місцевий вуличний художник створює фрески, присвячені боротьбі з COVID-19, просто на стінах будинків.
Цього разу 37-річний арт-митець зобразив птахів у формах медиків, які намагаються побороти коронавірус. Так у часи пандемії чоловік вирішив відзначити лікарів, які, за його словами, щодня ризикують власним життям, рятуючи інших. Також художник зазначає - відповідальність за наслідки пандемії несуть не лише лікарі.
Мує Бон, митець:
Ця фреска відображає всі ті зусилля, яких докладають лікарі в боротьбі з коронавірусом. Ми не можемо розраховувати лише на медичних працівників. Усі ми повинні допомагати їм, вживаючи необхідні заходи для протидії поширенню вірусу.
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