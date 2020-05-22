Польща послаблює карантин для заробітчан з України [ Редактировать ]
Польща послаблює карантинні вимоги для сезонних робітників з України. Тамтешній міністр сільського господарства ян Ардановський заявив: працівники зможуть вийти на роботу відразу без 14-денної ізоляції.
Урядовець також закликав і поляків розглянути пропозицію зі збирання ягоди. Назвав це елементом солідарності з фермерами.
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