Урядовець також закликав і поляків розглянути пропозицію зі збирання ягоди

Польща послаблює карантинні вимоги для сезонних робітників з України. Тамтешній міністр сільського господарства ян Ардановський заявив: працівники зможуть вийти на роботу відразу без 14-денної ізоляції.

Урядовець також закликав і поляків розглянути пропозицію зі збирання ягоди. Назвав це елементом солідарності з фермерами.