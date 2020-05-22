Верховна Рада знову пішла на карантин! Поки що короткостроковий, на час проведення тестування депутатів від "Батьківщини". Один із них підхопив коронавірус. Разом із ними - під підозрою нардепи з ще однієї фракції.

Що встигли народні обранці до цього "нежданчику"? Та коли повернуться до нормальної роботи? Катерина Лисенко дізнавалася.

Багато політичних заяв, мало ухвалених законів і знову... карантин. Народні обранці так хотіли повернутися у звичний графік, що у підсумку попрацювали аж два дні.

Цього тижня свідомо хотіли уникнути скандалів. У річницю президентства Зеленського Рада не повинна була затьмарити інформаційного поля. Тому дражливі питання тут зняли. Зокрема, про подвійне громадянство.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Коли країна знаходиться під агресією з боку одного з наших сусідів - РФ, в ситуації, коли інші наші сусіди роздають тисячами паспорти на прикордонних з ними українських територіях, то це є надзвичайно небезпечним входити в таку історію.

Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України:

В законопроєкті чітко зазначені запобіжники, що держава-агресор і громадяни держави-агресора не можуть бути, а які країни можуть - це визначається кабінетом міністрів.

Та все ж про політику президента під куполом згадували не раз:

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Перше - це кінець епохи бідності, зараз країна перебуває на дні кризи, економічної, і проблема не в тому, що вона була спричинена світовою економічною або коронавірусом, а в тому, що не існує зараз плану, яким чином ми з цієї кризи будемо вибиратись.

Юрій Камельчук, народний депутат, "Слуга народу":

Що ж ви постійно шукаєте винних, є відповідальні, є колективний результат і колективна відповідальність, я нікого не здивую, коли скажу, що не все залежить від президента, не все залежить від парламенту і окремих депутатів. На сьогоднішній день ми досягнули того, чого ми досягнули.

І поки монобільшість шукає переваги в роботі президента, опозиція дорікає провалами, нагадуючи передвиборчі обіцянки.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" :

Зупинився процес миру, і ми вважаємо, що це найбільший провал діючого президента на виконання обіцянок по миру, друге - це звісно економічні питання, яке стосується перш за все пенсій, комунальних платежів, те, що обіцяли - не виконали, пенсії такі ж мізерні, заблоковано їх збільшення, 600 тисяч пенсіонерів отримують пенсію менше ніж дві тисячі гривень, хай спробує хтось з оточення президента прожити на ці гроші.

Галина Третьякова, народний депутат, "Слуга народу":

Те, що робить президент Зеленський - він не має займатись економічною політикою - він займається, саме тому, що ми отримали країну інституційно не розбудованою, він це намагається зробити.

Ну і власне, щоб президентові разом із відповідальними чиновниками було легше домовлятися про новий кредит - Верховна Рада поставила крапку в банківському законопроєкті. Дві постанови блокували підписання ухваленого документа. Та їх скасували. Тепер ніщо не заважає позичати гроші.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми не бачимо нічого, окрім сліпого виконання вимог МВФ, заради цих вимог, і навіть не грошей, а обіцянок - грошей. Це кредит на те, щоб виплатити борги попередніх років, якщо він буде. Але за цей кредит Україна віддала українську землю, Україна віддала банківську систему.

Ну, а далі в Раді буденна робота з порядком денним - геть не "антикризовим". Приміром, серед ухвалених у першому читанні законопроєктів уряд пропонує зробити "Укрпошту" напівбанком зі своїми рахунками

Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, "Слуга народу":

15% сільських мешканців позбавлені зручного доступу до банківських послуг. "Укрпошта" поки що має 13,5 тисяч відділень майже у всіх куточках України, є ряд запобіжників - "Укрпошта" не зможе надавати кредити, максимальна сума на поштових рахунках буде обмежена, Укрпошта обов'язково стане членом Фонду гарантування вкладів.

Попередньо документ підтримали, попри критику Нацбанку. А з ухваленням іншого законопроєкту депутати замислилися - над поверненням виведених активів чиновників. І придумали, як їх повертати.

Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу":

Можливість Україні залучати так званих фандерів - їх ще називають юридичні фонди - це професійні юридичні кампанії, які вкладають кошти і наймають юристів щоб допомагати державам розшукувати, накладати арешт і повертати гроші назад в ці країни.

І цей законопроєкт ухвалили у першому читанні. Та майже одразу про порядок денний нардепи на певний час забули. Бо в сесійній залі - знову коронавірус.

Олена Кондратюк, віцеспікер Верховної Ради України:

На жаль, один з наших колег Олег Мендич захворів, у нього підтверджений коронавірус, всі депутати пішли на самоізоляцію.

Разом із "Батьківщиною" на самоізоляцію пішла і частина депутатів від "Голосу", які сидять поряд у залі. Загалом тести зробили вже п'ятдесятьом трьом депутатам. Результати - негативні. Обіцяють за потреби провести повторну перевірку, і якщо коронавірусу не виявлять, повернутися на роботу за тиждень, на початку червня.