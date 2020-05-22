Чи можуть взагалі переговори в Мінську дати результат і хоча б покласти край обстрілам? А також - чи варто в умовах карантину відкривати пункти пропуску на лінії розмежування? Ці питанні прокоментував сьогодні Юрій Бойко. Ось що він сказав. Коментар

Переговори в Мінську: чому буксують?

Мы приветствуем официальные делегации, создание официальной делегации на переговорах, потому что хватит уже прятаться за экспертов за полуофициальные должности, но с другой стороны должна быть четкая позиция и переговоры с непризнанными республиками, с РФ, а самое главное - должен быть конечный результат, остановка боевых действий разведение войск, возвращение пленных, то есть мы нацелены не на процесс, а на конечный результат и мы готовы быть партнерами, для того чтобы это произошло.

Як допомогти мешканцям окупованих територій?

На самом деле по гуманитарной помощи, я знаю, что ООН постоянно поставляет гумпомощь на те территории и проблем не возникало. Гумпомощь туда идет, точно так же была бы добрая воля со стороны украинской власти эта помощь тоже была бы туда доставлена. А что касается пунктов пересечения - понятно, что должны сказать свое слово врачи. Но тренд на уход от жестких мер карантина должен сказаться и на пунктах пересечения и там тоже должно быть ослабление и люди должны иметь возможность навещать родственников и перевозить с этой территории сюда.

Коронакриза: які виклики для України?

По разным оценкам мы потеряли от двух до трех миллионов рабочих мест из-за остановки предприятий. Люди вернулись из-за границы, где они работали и чтобы восстановить предприятия - им нужно давать кредитование. Поскольку по опросам бизнесменов, руководителей предприятий, запас прочности от двух до трех месяцев у большинства, им нужно давать деньги, при чем беспроцентные кредиты, как это дают другие страны. Другие страны дают действительно бюджетное финансирование тем, кто не увольнял людей, восполняя тем, кто потерял работы. Бизнесмены, которые выплачивали заработную плату и не увольняли людей. И нам нужно делать то же самое, у нас это пока не делается. Все программы, программ много, много разных планов, антикризисных, изменений в бюджет, но на деле, из разговора с бизнесом, с предприятиями, реальной помощи финансовой нет, пока только разговоры, и мы будем требовать отчета правительства по этой теме, потому что надо болтовню эту заканчивать, а делать то, что делают другие страны, и давать деньги в экономику

План допомоги: що необхідно Україні?