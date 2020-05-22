У Сполучених Штатах б'ють рекорди в соцмережах ролики, в яких людей переконують: влада все робить не так. Маски - зло, карантин - не потрібен, щеплення (коли будуть вакцини) так взагалі ледь не "мітка диявола". Уподобань і переглядів стільки, що Youtube і Facebook взялися це відео видаляти, та марно.

Чому американцям так хочеться вірити чуткам? І чи правильно Штати виходять із карантину? Дмитро Анопченко поговорив про це з одним із найкращих американських психологів.

В Америці зараз дивний час, коли формально все ще заборонено, та насправді все вже можна. Карантин у великих містах і досі триває. Приміром, у Вашингтоні його до 8 червня подовжили.

Але на вулицях людей дедалі більше. На пікніки поліція не звертає уваги, навіть якщо поруч компанія без масок.

Американці розділилися: на тих, хто і досі обережний: щохвилини нервово протирає руки антисептиком, і тих, хто махнув рукою на всі заборони.

Нью-Йорк просто рай для фанатів соціальної дистанції. У Бруклінському парку просто на газоні розмітку намалювали. Одна сім'я чи компанія - одне ось таке коло. Люди читають, займаються спортом (бо всі спортзали ще зачинені), але все на тісненькому клаптику території.

А от у Флориді закон вимагає навіть на океані триматися одне від одного на відстані шести футів. І якщо на платних пляжах шезлонги ще можна так розставити, то місцеві, які прийшли засмагати - жодних обмежень не дотримуються.

У Вашингтоні інша крайність. Люди займаються спортом… у масках. У них побачиш і велосипедистів, і бігунів: від професійних спортсменів до тих, хто, схоже, уперше в житті вийшов на пробіжку, аби тільки дома не сидіти.

То де маска потрібна, а де ні? Де досі штрафують, а де обмеження формальні? Це найпопулярніші теми в соцмережах.

Є ще одна, до якої мало хто залишається байдужим. Те, що називають - "теорією змови".

Чого тільки не з'являлося в мережі за час карантину. І "абсолютно достовірні" свідчення, буцімто коронавірус створений спеціально і це - біологічна зброя.

І чутки про Білла Гейтса, який, виявляється, хоче вбити людство. І одкровення, що вірус провокують вишки, що працюють на частоті 5G.

Чому всі ці нісенітниці такі популярні я з'ясовуватиму разом із американським психологом, професоркою Джоенн Міллер, яку називають однією з найкращих експерток у методах дезінформації і так званої "теорії змови".

Джоенн Міллер, професорка, яка вивчає виникнення "теорій змови":

Ось у чому особливість всіляких "теорій змов": якщо хтось у них уже повірив, то надзвичайно складно їх переконати, щоб цій інформації більше не довіряли.

Найкращий доказ - історія успіху доктора Джуді Міковіц. Хтось називає її ледь не святою, а хтось аферисткою. Людина дивної долі: починала працювати зі знаменитим доктором Фаучі. Її звільнили й судили, заборонили на п'ять років давати будь-які публічні коментарі. Та зараз Джуді озвучує нову теорію змови щодо коронавірусу. Каже: маски і рукавички - не захищають; закриті пляжі - злочин, бо у воді й піску є цілющі мікроби. У роликах, які в англомовних соцмережах переглядають і поширюють із шаленою швидкістю, Джуді переконує: вірус розповсюдився не з ринку, а з лабораторії. А мільярдери навмисне заражають бідних задля вакцинації.

Їхня гра стримувати появу терапії, доки не інфікується кожен. А далі - просувати вакцини.

Цей ролик видалили з Youtube та Фейсбуку. А Марку Цукербергу довелося навіть зі спеціальним роз'ясненням виступити.

Марк Цукерберг, засновник Facebook:

Ми не хочемо, щоб дезінформація ширилася мережею і ставала "вірусною". Тож працюємо з незалежними вивірителями фактів. Від початку епідемії вони зробили сім з половиною тисяч зауважень - і ми встановили близько п'ятдесяти мільйонів попереджень різним дописам на Фейсбуці.

Спостерігаючи за цією віртуальною битвою, професор Міллер пояснює: за її дослідженнями, теорії змови - психологічний механізм захисту. І потреба в них з'являється, коли людина втрачає контроль над подіями.

Джоенн Міллер, професорка, яка вивчає виникнення "Теорій змови":

У такі часи, як зараз, коли сталася низка негативних подій, ми почуваємося безпорадними. Шукаємо пояснень - і розгублено поєднуємо непоєднувані факти.

Що показово, теорії змови - супутник будь-якої пандемії. Понад століття тому спалах грипу приписували наслідкам нових на той час технологій. У січні 1890 New York Herald писала, що хвороба пов'язана… з електрикою. І наводила аргументи: грип забирає життя мешканців здебільшого великих міст, де багато електричного світла, а серед недужих численні працівники телеграфу.

Зараз усе це звучить смішно. Та водночас так багато людей і сьогодні вірять, що коронавірус шириться завдяки 5G.

Тільки у Великій Британії 77 веж підпалили. На повалені башти чи перерізані кабелі скаржаться мобільні оператори і в найбільших містах Європи, і в Штатах вистачає випадків. А щоб їх не лагодили - активісти розклеюють "агітки" із лезами і погрожують розправою монтерам! Професор Міллер пояснює мені - це теж психологічна реакція.

Джоенн Міллер, професорка, яка вивчає виникнення "Теорій змови":

Для частини людей зручніше вірити, що 5G вежі поширюють вірус. Бо це їм дає відчуття контролю - вони мають щось, із чим можна боротися. І це для них порятунок. А для інших - це розвага. І люди переказують теорії змови, тому що нудьгують - і в монотонному карантинному житті потребують хоч чогось цікавого.

Цим психологи пояснюють і той факт, що в більшості великих міст Америки люди постійно мітингують. Протести - широко висвітлюють у медіа, вони масові й гучні.

Вимога єдина: припинити карантин.

Я вже 6 тижнів жодного центу не отримала - тільки рахунки. Попросила виплату кредитів відтермінувати - мені лист надійшов із крайнім терміном. І що з цим робити?

А моя дружина боїться, що втратить роботу. У мене багато друзів, які вже вичерпали всі свої заощадження, бо бізнес збанкрутував. Тобто по кожному вдарило ізолювання!

Цих людей можна зрозуміти. Але й розмови, що небезпеки немає жодної і вірус - узагалі вигадка - це теж небезпека.

Так і живуть, у крайнощах. Хтось заперечує очевидне. Хтось через страх втрачає здоровий глузд. Приміром, батьки, які змушують дітей бути на свіжому повітрі і при цьому наказують не знімати маски.

Та якими б не були захисні "ігри розуму" людей, уже всі, і лікарі, і посадовці, одностайні: чим довше триватиме ізоляція, так званий "локдаун" тим більше виникатиме фобій і теорій змов. І найкращий рецепт поступово відкривати міста, країни і світ.