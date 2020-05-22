Голова Мінсоцполітики розказала про майбутнє українських пенсіонерів [ Редактировать ]
Володимир Зеленський анонсував пенсійну реформу! Мабуть, ще не було уряду в Україні, який би не брався "вдосконалювати" цю сферу. І згадайте - деякі з попередніх влад уже звітували, мовляв, ці перетворення зробили. Однак, тепер і нинішній доводиться займатися цією темою.
У чому наша головна проблема? У системі. Щороку кількість пенсіонерів зростає - вже більше як 11 мільйонів (11 268 327 осіб). А от кількість тих, хто працює і відраховує частину заробітку в Пенсійний фонд, зменшується.
Система залишається тією ж, що була, солідарною. Тобто, усі пенсіонери отримують кошти саме з цього загального котла відрахувань працівників. Дефіцит Пенсійного фонду станом на цей рік наближається до 200 мільярдів гривень (172,5 млрд гривень). І закривають цю діру із держбюджету. При цьому й пенсії чи не найменші в Європі! Зрозуміло, що жити так ще десятиліттями, - не зможемо. А от як змінювати?
Отже, яку пенсійну реформу задумали в уряді? Та до чого готуватися людям? Поговоримо про це з відповідальної особою - міністром соціальної політики України Мариною Лазебною.
Президент під час пресконференції згадав, що вже є розроблений законопроект пенсійної реформи. Що конкретно може змінитися і які завдання для держави і пенсіонерів може виконати ця реформа?
Сьогодні у суспільства є запит на справедливу пенсійну систему. Уряд сьогодні розробив комплексний підхід, який показує, яка повинна бути модель, яка дає відповідь на ці питання як для нинішніх пенсіонерів, так і для майбутніх. Для пенсіонерів, яким виповнилось 80 років ми дали щомісячну доплату до пенсії. Для пенсіонерів, яким виповнилось 75 років надбавка до пенсії становить 500 гривень. Людям з більш як 40-літнім стажем пенсії підвищаться.
Якщо в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система, на яких умовах це буде можливим і як захищатимуть пенсійні накопичення людей?
Пенсійна реформа в Україні була запроваджена с 2003 року і там чітко визначений накопичувальний рівень. Сьогодні потрібно її впроваджувати. Якщо 10 років тому пенсія складала 50% заробітку, то сьогодні – 28%. Ми плануємо впровадити пенсійну реформу у 2021-2022 роках.
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