На Запорожье "арестована" рекордная партия наркотиков [ Редактировать ]
Полиция Запорожской области выявила у местного жителя 5 килограмм марихуаны и более 300 кустов конопли.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, стоимость всех изъятых наркотических веществ составила порядка 1 миллиона гривен.
"В ходе обыска правоохранители изъяли три картонные коробки и семь полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения общим весом около 5 кг (по предварительным данным - марихуана), 328 куста наркосодержащих растений "конопля" и специальное оборудование для их выращивания. По предварительным данным, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен", - отмечается в сообщении.
Известно, что мужчине предъявили обвинение по факту изготовления, хранения и сбыта наркотических веществ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что во Львове двум работникам полиции предъявили обвинение в сбыте наркотических веществ. Один из фигурантов - начальник райотдела.
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