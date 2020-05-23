Полиция Запорожской области выявила у местного жителя 5 килограмм марихуаны и более 300 кустов конопли.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, стоимость всех изъятых наркотических веществ составила порядка 1 миллиона гривен.

"В ходе обыска правоохранители изъяли три картонные коробки и семь полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения общим весом около 5 кг (по предварительным данным - марихуана), 328 куста наркосодержащих растений "конопля" и специальное оборудование для их выращивания. По предварительным данным, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Известно, что мужчине предъявили обвинение по факту изготовления, хранения и сбыта наркотических веществ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что во Львове двум работникам полиции предъявили обвинение в сбыте наркотических веществ. Один из фигурантов - начальник райотдела.