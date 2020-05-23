У столиці знайшли застреленим народного депутатаа Валерія Давиденка, - про це повідомили одразу кілька ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Поряд з тілом була зброя. Інші деталі поки що невідомі. Наразі на місці інциденту працює поліція. Валерій Давиденко - член групи "Довіра" у Верховній Раді та співголова партії "Наш край".