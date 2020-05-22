Умер народный депутат [ Редактировать ]
В пятницу, 22 мая, скончался народный депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко. Об этом сообщил экс-депутат Николай Княжицкий в Facebook.
Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинском, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле.
Анатолий Матвиенко получал депутатский мандат в течение шести созывов Рады. В предыдущем 8-м созыве занимал должность заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко".
Ранее мы писали о том, что от коронавируса умер депутат.
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