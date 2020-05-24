Валерий Давиденко планировал помогать украинским врачам [ Редактировать ]
Депутат от группы "Доверие" Валерий Давиденко, который сегодня 23 мая, был найден мертвым в центре Киева, еще вчера заявлял на своей странице в Facebook, что собирается помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В то же время полиция пока устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Такой пост появился на его странице в Facebook в пятницу, 22 мая, в 13:22.
К сожалению, на днях в Куликовском районе моего 208-го округа у 10 человек диагностировали коронавирус. Обеспокоен ситуацией, ведь среди больных - один ребенок
По словам нардепа, он предоставил Куликовскому центру ПМСП оснащение, необходимое в условиях эпидемии Covid-19. Депутат передал 100 аппликаторов с пробирками для диагностики коронавируса у контактных лиц. Также помог со средствами защиты медиков: мобильной бригаде врачей, которая выезжает к больным, передал 50 костюмов, 60 респираторов FFP3, 50 пар перчаток, 10 защитных щитков, в районную больницу - маски и крайне необходимые тесты на коронавирус.
Он также рассказывал о планах и в дальнейшем помогать медработникам в борьбе с инфекцией.
Буду и дальше помогать медикам округа, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с пандемией
В свою очередь пользователи соц сети написали о разных версиях смерти народного депутата, но точной официальной информации о случившимся пока нет.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве погиб от огнестрельного ранения, народный депутат Валерий Давиденко.
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