Украинские Карпаты засыпало снегом (фото) [ Редактировать ]
Украинские Карпаты/Фото: slovoidilo
В воскресенье, 24 мая, Украинские Карпаты засыпало снегом. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
По состоянию на 13:15 24.05.2020 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха + 2 ° С, ветер юго-западный 7м / с, снег, ограниченная видимость до 70м.
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Также, синоптики предупреждают, что в Украину идут затяжные дожди, которые накроют все регионы Украины, начиная с 24 мая и затянутся на следующую неделю. Потепление прогнозируют ближе к началу лета.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о похолодании и ливнях.
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