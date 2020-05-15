Авіасполучення в Україні може не відновитися до вересня

Авіасполучення в Україні може не відновитися до вересня. Такі прогнози оприлюднили у Міністерстві закордонних справ. Тож, більшість українців, імовірно, проведуть літні відпустки на Батьківщині. Чи стане це шансом для місцевих курортів і чи не буде Затока цього літа коштувати, як Мальдіви, а Яремче - як Альпи? Олена Логінова дізнавалася, який відпочинок запропонують українцям вдома.

Знайоме з дитинства Чорне море і пляжі Одеси, гірські вершини та смерекові ліси Карпат. Або затишні вулички Львова зі знаменитими кав'ярнями на кожному кроці.

Поїхати в Україні є куди. Що вже пропонують і по чому? І чи використає Україна карантин, як трамплін для розвитку свого туризму?

Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:

Зараз дуже багато говорять про український туризм про внутрішній туризм і що великий шанс для нього, що буде великий розвиток насправді це все неправда. І я вкотре повторюсь, що український туризм, внутрішній туризм - вбивають.

На думку операторів, вбиває туризм - невизначеність.

Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:

Без транспортного сполучення не буде ніякого внутрішнього туризму. А зараз ніхто не може сказати, коли відновиться транспортне сполучення і коли почнуть працювати готелі.

До того ж, є сама готельна інфраструктура в Україні поки доволі скромна.

Антон Рудіч, президент Української асоціації туристичних агенцій:

Мы давно готовы работать с внутренним туризмом. Это зависит и от отельеров, от условий, от инфраструктуры, ну и от многого. У нас не так много номеров, чтобы обеспечить всех наших желающих, даже наших туристов, отдыхом в Украине.

Та попри песимістичний настрій туроператорів, ми не здаємося - і самі вирішуємо підшукати вітчизняні варіанти відпочинку.

Зараз в Інтернеті можна з легкістю знайти безліч пропозиції на вітчизняних курортах. Хочете на море? От наприклад, турбази Одещини: Затока, Кароліно-Бугаз, Грибівка, Коблево. Варіанти на будь-який смак. Заявлені на сайтах ціни від 250 гривень за добу. За кращі умови готуйтесь викласти з тисячу. І бронювати номери закликають прямо зараз.

Телефоную турагенту. Спробую забронювати номер на 5 червня. Хоча, нагадую, офіційно готелі ще працювати не мають права.

Ми вже працюємо. - Тобто, вже в червні можна планувати відпустку? - У нас уже є бронювання на вересень, тобто вже можна. Номер "Морська панорама" на ці дати коштує 750 грн за ніч, без виду на море - у напрямку курорту коштує 550 грн.

Попри карантин, готуються відкривати сезон і в Карпатах. Хоча й теж, на свій страх і ризик - без офіційного дозволу і чітких інструкцій.

Буковель. Два місяці курорт на жорсткому карантині. Зачинені усі готелі та сервіси. Та зараз тут йде активне бронювання номерів на літо.

А це вже Яремче. Ще одна туристична Мекка Карпат. У цьому готелі уже навіть розпочали підготовчі роботи.

Отут у нас в туалеті, наприклад, дезінфекція рук. Людина може натиснути і отримати дезінфікуючу піну. І так ми працюємо по всьому готелю.

Власник готелю каже: як працювати, аби не порушити закон - не знає. Бо влада й досі не озвучила умов. То ж він дивиться на Європу. І просто копіює.

Іван Гаврон, готельєр:

Європа вже сьогодні розсилає розсилки, з якого числа, які готелі відкриваються. Чого ми не можемо зробити сьогодні? Тому що наша влада не хоче спілкуватися на сьогоднішній день з підприємцями. І немає ніяких конкретних інструкцій.

Таке зволікання і невизначеність - це нокаут для українського туризму, бо навіть якщо українці вимушено й поїдуть цього року на рідні курорти, не отримавши гідного сервісу - вже наступного року знову купуватимуть квитки на літак за кордон.